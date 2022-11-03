Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» поразила цель баллистической ракетой «Булава» на полигоне Кура

АПЛ «Генералиссимус Суворов» поразила цель баллистической ракетой «Булава» на полигоне Кура Фото: пресс-служба Минобороны России

Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» успешно выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках государственных испытаний, рассказали в Министерстве обороны России.

«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», – сообщили журналистам в ведомстве.

Стрельба выполнялась из акватории Белого моря по цели на полигоне Кура, расположенном на Камчатке. Как отметили в Минобороны, полет «Булавы» прошел в штатном режиме, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля.

«Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов проекта «Борей-А». В АПЛ усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей и повышена безопасность.