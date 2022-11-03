Психолог назвала три плюса, если на праздники вы остались в одиночестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 4 по 6 ноября россияне будут отдыхать. Праздничные выходные в честь Дня народного единства, но далеко не все проведут их в компании.

Психолог Елена Новоселова перечислила плюсы выходных в одиночестве. В такой возможности стоит видеть исключительно плюсы и не переживать, что не нашлось компании.

Одиночество в определенной степени даже полезно, так как будет время разобраться в своих мыслях, «унять весь окружающий нас белый шум». Получится отдохнуть от коллег, суеты, привести нервы в порядок.

Второй плюс – освободится время для любимых дел. Можно будет хорошенько выспаться, погулять, сходить в кино. Это моменты, когда не поджимает время, нет никаких обязанностей.

- Есть стереотип, что праздник – какая-то толпа людей, непременно необходимо куда-то идти... Побыть одному в эти праздники совсем не страшно, - говорит психолог «Абзацу».

Но плохо, если оставшийся в одиночестве человек чувствует себя брошенным, ему кажется, что весь мир разбился на компании.

Третий плюс – появится возможность переосмыслить круг своих интересов. Если человеку сложно находиться наедине с собой, то он уделяет слишком мало времени своего хобби.

- Но если ситуация одиночества доставляет сильный дискомфорт, то лучше заранее позаботиться о компании, - заключила эксперт.