Мантуров и Решетников остались без электричества на совещании с Путиным Фото: кадр из видео

Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства два министра на некоторое время остались без электричества и сидели в темноте.

В ходе трансляции совещания можно было увидеть, что без света остались министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это произошло в связи с отключением электричества в деловом центре «Москва-Сити», где располагаются Минпромторг и Минэкономразвития.

«Пожалуйста, Максим Геннадьевич. Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе ведутся, не помешают вам сделать доклад», – обратился к Решетникову глава государства в ходе совещания.

Напомним, Путин провел видеоконференции с правительством в четверг, 3 ноября. Одной из тем совещания стал ремонт Крымского моста после теракта. Как доложил вице-премьер Марат Хуснуллин, движение на обеих полосах моста возобновится 20 декабря 2022, а монтаж новых пролетов начнется уже в субботу, 5 ноября.