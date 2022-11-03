Кадыров предложил альтернативное наказание для уклонистов от мобилизации

Кадыров предложил предоставить военным право выбора наказания для уклонистов от мобилизации Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о своем видении наказания для уклоняющихся от мобилизации россиян. По мнению политика, право выбора наказания следует предоставить военным на передовой, которые наверняка смогут назвать адекватную цену за уклонение от призыва.

«Нужно бы солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов. Это было бы самым объективным мнением», – написал он в Telegram.

Как заявил глава Чечни, размер штрафа не должен быть фиксированным. Кадыров предложил посчитать, какую помощь уклонист получал от государства, включая затраты на его обучение, лечение и социальные выплаты, и взыскивать с него не менее 50% от этой суммы. После этого, считает политик, его можно отправлять «копать окопы и подтаскивать снаряды».

Стоит отметить, что Кадыров, как глава субъекта РФ, выражает исключительно личное мнение по данному поводу. Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести поправки в УК РФ о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно законопроекту, за уклонение от мобилизации будут предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до пяти лет и лишение свободы на пять лет.

Между тем депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Василий Пискарев назвали инициативу о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуальной, поскольку частичная мобилизация в России завершилась.