Bloomberg: Евросоюз изучает возможность передачи активов ЦБ России на восстановление Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз рассматривает возможность передать часть замороженных активов Банка России на восстановление Украины, рассказали осведомленные источники.

По информации Bloomberg, пока обсуждение находится на ранней стадии. Отмечается, что для использования активов Центробанка необходимо пересмотреть правовую основу.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссии поручено подготовить предложения по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС.

На сегодняшний день Евросоюз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро. Наибольшее количество активов заблокировано в Германии, Франции и Бельгии.