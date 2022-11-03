Названы самые привлекательные профессии для подработки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России профессии администратора, редактора и корректора вошли в список самых привлекательных профессий для подработки.

Согласно опросу экспертов сервиса по поиску работы "Работа.ру" и сервиса для работы с самозанятыми "Подработка", 19% респондентов ответили, что администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки. Еще 13% граждан, участвовавших в анализе, признались, что могли бы получать дополнительный доход в качестве редактора или корректора. Кром того, 12% готовы подрабатывать, собирая заказы в магазинах.

Также оказалось, что 11% участников опроса считают, что для подработки подходит профессия водителя. Каждый десятый отметил работу курьера, а ещё 9% - профессию IT-специалиста. Об этом пишет RT.

В 8% россияне оценили, что их привлекает возможность давать частные уроки. Ещё столько же выбрали работу с соцсетями. По 7% респондентов отметили профессию графического дизайнера и строителя или разнорабочего.

В целом в рамках исследования 68% респондентов заявили, что хотели бы подрабатывать помимо основной деятельности, а 22% уже это делают. Участниками опроса стали более 3 тысяч человек из всех регионов страны.

Ранее телеканал "360" сообщал, что онлайн-курс "Как стать самым продаваемым гидом" для самозанятых начался в Подмосковье 1 ноября. Его участники смогут бесплатно освоить новую профессию и получить необходимые навыки для работы в экскурсионном бизнесе. Эксперты расскажут самозанятым о том, как получить аккредитацию, найти клиентов, создать брендбук и построить личный бренд.

Также "Пятый канал" писал, что в 2022 году самыми важными soft skills (анг. гибкие навыки) работодатели назвали ответственность, спокойствие и готовность работать в команде. В опросе приняли участи 1000 представителей компаний со всей страны.