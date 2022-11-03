Гинцбург считает, что на базе "Спутника V" получится создать универсальную вакцину от всех коронавирусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может стать основой для универсальной вакцины от всех коронавирусов, считает один из его создателей, глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

- У "Спутника V" будущее прекрасно. Думаю, на его базе мы сделаем универсальную вакцину от всех коронавирусов. Однако для этого нам нужно закончить наши фундаментальные исследования. Нам нужно ответить на вопрос: какова норма реакции B-клеток, которые образуются и продуцируют антитела в результате введения "Спутника V", - рассказал эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

По его словам, если е ответ на данный вопрос будет получен, то в таком случае "Спутника V" станет универсальной вакциной, которая будет способна защищать людей от широкого спектра возбудителей под общим названием "коронавирусы".

Ранее RT писал, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Как уточнил гендиректор РПФИ Кирилл Дмитриев, наша вакцина доказала свою безопасность и эффективность в большом количестве зарубежных стран.

Также "Пятый канал" сообщал, что медицинский журнал Vaccines обнародовал данные исследований, касающихся эффективности вакцины "Спутник V" против госпитализаций пациентов с омикроном. По итогам препарат показал впечатляющий результат - 97 процентов. К таким выводам пришла команда российских ученых, в составе которой трудились сотрудники Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова и Центра им. Гамалеи.