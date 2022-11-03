Евросоюз передал Украине в 2022 году 22 миллиарда евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз передал Украине в этом году уже 22 миллиарда евро, сообщил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Европейский союз уже выделил 22 миллиарда евро на поддержку Украине! И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке. Я считаю только три миллиарда, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, и 19 миллиардов на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам», – сказал он.

Вместе с тем дипломат отметил, что ЕС должен наращивать объемы помощи Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Киеву 25,5 миллиона евро на поддержание энергосистемы. Деньги будут направлены через созданный Еврокомиссией Фонд поддержки энергетики Украины.

Тем временем в ЕС изучают возможность передачи активов Банка России на восстановление Украины.