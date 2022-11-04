Бывший топ-менеджер TCS Group Хьюз обвинил Тинькова в клевете

Тинькова обвинил в клевете бывший топ-менеджер Хьюз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олег Тиньков нанес репутационный ущерб бывшему топ-менеджеру материнской компании «Тинькофф банка» TCS Group Оливеру Хьюзу и ряду других бывших коллег по команде «Тинькофф». Об этом Хьюз написал в своем блоге в четверг 3 ноября.

Ранее Олег Тиньков в интервью одному из YouTube-каналов рассказал, что Хьюз и несколько других топ-менеджеров пытались завладеть банком. Также Тиньков заявил, что продал банк за незначительную сумму («за копейки») под давлением.

«Вещи, которые сказал Олег, ложны и вредны», - цитирует Оливера Хьюза ТАСС.

Хьюз заявил, что в марте 2022 года он окончательно разорвал все связи с российским бизнесом и назвал «неправдой» и «клеветой» утверждение Тинькова о том, что он продолжает вести российский бизнес «Тинькофф».

Напомним, бизнесмен Олег Тиньков заявил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

Также сообщалось, что Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Миллиардер, занявший антироссийскую позицию по СВО, сообщил о своем решении в соцсетях.