У выбросившего дельфинов владельца Севастопольского дельфинария изъяли морских котиков

Морских котиков изъяли у владельца дельфинариума, который выбросил в море не адаптированных к жизни в дикой природе афалин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семь морских котиков изъяли в Севастополе у владельца дельфинария, который накануне выбросил четырех дельфинов-афалин, не привыкших к жизни на воле, в море в черте города.

«В дельфинарии было 7 северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», - рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, морских котиков увезли на базу Коктебельского дельфинария.

Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского «После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков», - уточнил губернатор.

Подробнее об изъятии морских котиков у владельца дельфинария в Севастополе читайте здесь.

Тем временем поиски выброшенных дельфинов продолжаются.

Напомним, инцидент произошел в среду 2 ноября. Очевидцы стали свидетелями того, как нескольких дельфинов выбросили в море черте города. Губернатор Севастополя Развожаев назвал случай с дельфинами вопиющим, а владельца дельфинария, выбросившего не привыкших к жизни в природе животных, «монстром».

Дрессировщик Запашный объяснил, что эти дельфины не смогут приспособиться к жизни в открытом море и ждут помощи от человека.

Тем временем в «Москвариуме» сообщили о готовности принять выброшенных в море дельфинов из Севастополя.