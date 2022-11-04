Британский наемник заявил о нежелании воевать за Украину

Британский наемник заявил, что не желает больше принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Фото: REUTERS

Российский артобстрел заставил британского наемника Шарифа Амина по кличке «Рэмбо», который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, пересмотреть свою позицию. Мужчина заявил о нежелании далее участвовать в украинском конфликте. Его историю рассказывает издание Exxpress.

Обозреватель издание Рихарт Шмитт рассказал, что ветеран афганской войны Амин раздумал далее участвовать в боевых действиях на Украине после того, как получил серьезные ранения при артобстреле. Наемник заявил, что «сыт по горло» и хочет вернуться домой вместе со своей украинской подругой Еленой.

По данным издания, порядка 2700 иностранных наемников убиты в ходе украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.