Дипломат Антонов заявил о риске распространения ценового потолка на газ и металлы

Анатолий Антонов допустил распространение ценового потолка на газ и металлы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Запад попытается распространить ценовой потолок на газ и металлы, а позднее – на все типы товаров, которые будут интересны западным корпорациям. Такой прогноз сделал посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest, которое было опубликовано в четверг 3 ноября.

«Если этот механизм будет внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и, в конечном счете, на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы», - сказал Антонов.

Также сообщалось, что G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть. Предельную цену на нефть из Российской Федерации планируется установить в конце ноября 2022 года.

Тем временем эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать «смертельным ударом» для стран Запада.