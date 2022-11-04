Российская армия может получить автоматы с увеличенным калибром

В концерне "Калашников" допустили разработку оружия с увеличенным калибром. Фото: Иван МАКЕЕВ

Автоматы с увеличенным калибром могут стать частью экипировки военнослужащего ретьего поколения.

Возможность увеличить основной калибр армейских автоматов с 5,45 миллиметра уже рассматривают в концерне «Калашников».

«Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать», - сказал РИА Новости глава концерна Алан Лушников добавив, что над новыми баллистическими решениями работают производители оружия во всем мире.

Лушников допустил, что стрелковый комплекс с новым калибром будет разработан в комплекте новой воинской экипировки «Легионер».

Ранее сообщалось, что российское Минобороны закупает снайперские винтовки Чукавина на замену винтовкам Драгунова. СВЧ уже эксплуатируются в российских войсках.

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