Что произошло в ночь на 4 ноября

Глава Пентагона пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки со стороны КНДР на США или их союзников. Фото: REUTERS

G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть. Предельную цену на нефть из Российской Федерации планируется установить в конце ноября 2022 года.

Дипломат Антонов заявил о риске распространения ценового потолка на газ и металлы. Посол России в США допустил, что Запад попытается применить подобный сценарий к любым типам товаров.

Российская армия может получить автоматы с увеличенным калибром. Концерн «Калашников» уже рассматривает возможность увеличения калибра автоматов.

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Глава Пентагона Остин пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки КНДР против США или их союзников. Министр оборон США озвучил эту угрозу на встрече с южнокорейским коллегой.

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Компания Twitter допустила введение платных функций на своей платформе, в том числе отправку сообщений. Новый владелец компании Илон Маск таким образом надеется быстрее получить прибыль.

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У выбросившего дельфинов владельца Севастопольского дельфинария изъяли морских котиков. После случая с дельфинами специалисты решили, что эти животные тоже находятся в опасности.