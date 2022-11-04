Подавший сигнал бедствия Boeing 737 приземлился в Махачкале

Boeing 737 после подачи сигнала бедствия приземлился в Махачкале Фото: REUTERS

Пассажирский самолет Boeing 737, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, приземлился в Махачкале. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные экстренных служб.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причина возвращения воздушного судна не уточняется.

Как ранее писал сайт KP.RU, Boeing 737 подал сигнал бедствия во время совершения рейса из Грозного в Москву утром в пятницу, 4 ноября 2022 года. От момента взлета до тревожного сигнала прошло примерно полчаса. После этого лайнер пошел на разворот.

Напомним, 17 октября в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, упавший прямо во дворе жилого девяти - этажного здания. В результате разлива топлива здание загорелось. Жертвами происшествия стало 15 человек, а пострадало еще 43.