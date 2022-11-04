Министр юстиции Венгрии считает, что Европа раздула глобальную проблему из конфликта на Украине

Евросоюз раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине был локальным, пока Евросоюз не принял целый ряд антироссийских санкций, которые спровоцировали глобальную проблему в виде энергетического кризиса и высокой инфляции. Такое мнение выразила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью изданию National Interest.

"ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе, - подчеркнула Варгра. - Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше".

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз охвачен дизельным кризисом. Уже этой зимой запасы дизтоплива в Европе из-за эмбарго на российскую нефть могут опуститься до минимума. Эксперты прогнозируют, что к февралю запасы дизеля в северо-западной Европе в феврале сократятся до 210,4 миллиона баррелей, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

Напомним, столкнувшись со стремительным ростом цен на электроэнергию, крупные международные концерны и представители мелкого бизнеса покидают Евросоюз. Руководство компаний считает, что только таким образом бизнес может сэкономить. Наиболее уязвимыми секторами европейской промышленности становятся производство алюминия, пластика и бытовой химии.