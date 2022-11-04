Депутат Госдумы Шеремет считает, что Зеленский боится личной встречи с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20), если там будет российский лидер Владимир Путин.

Как заявил Шеремет, причина такого заявления очевидна – Зеленский боится личной встречи с Путиным.

"Зеленский просто струсил, - уточнил Шеремет в беседе с РИА Новости. - За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю".

Народный избранник добавил, что главе Украины попросту нечего сказать, кроме оправданий за то, что он "разбазарил свою страну" и пожертвовал украинским народом ради реализации западных геополитических интересов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в четверг, 3 ноября 2022 года, Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если туда прибудет Владимир Путин.

Напомним, хорватские журналисты пришли к выводу, что указ президента Украины об отказе вести переговоры с Россией фактически взял Европу в заложники. По их оценке, распоряжение Зеленского является тревожным и воинственным шагом, так как переговоры с российским лидером объявлены невозможными.