Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на пять главных вопросов о специальной военной операции в честь Дня народного единства.

Медведев рассказал. Как он отметил, российские военные защищают людей нашей страны. «Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», - написал он во ВКонтакте.

По его словам, Россия сражается против тех, кто ее ненавидит, а также кто запрещает ее веру, ценности и язык, насаждая при этом «ненависть к истории нашего Отечества». «Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», - заявил он.

Как он заявил, Россия долго молчала, потому что была «слаба и опустошена безвременьем. Медведев таже заявил, что некоторые прежние друзья от России отказались. «И плевать на них. Значит, они были нам не друзья», - отметил зампред Совбеза РФ, добавив также, что у нашей страны есть разное оружие.