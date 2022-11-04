Си Цзиньпин не пожал руку Олафу Шольцу на встрече в Пекине Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в пятницу, 4 ноября, в Пекине.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, китайский лидер принял главу немецкого правительства в Доме народных собраний (парламент), напомнив, что в 2022 году исполняется ровно 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией.

«Вы - первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая», - заявил Си Цзиньпин, обращаясь к Шольцу, отметив также важность развития сотрудничества между двумя странами в соответствии с принципами обоюдной выгоды.

При этом встреча китайского лидера и немецкого канцлера прошла в условиях жестких ограничений по коронавирусной инфекции. Так, Си Цзиньпин поприветствовал Олафа Шольца без защитной маски, однако не пожал ему руку.