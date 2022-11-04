Американцев напугала фотография руки Байдена Фото: EAST NEWS

Читателей американского издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена, на которой рука главы Белого дома повреждена и это похоже на следы капельницы.

Фотография была сделана 1 ноября 2022 года во время публичного выступления американского лидера в городе Халландейл Бич, Флорида.

«Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?» - спросил один из читателей.

«Интересно, на чем именно он сидит?», - задался вопросом другой.

«Что интересно в этой фотографии, так это следы от уколов на его руке и тот факт, что Белый дом не сказал нам, для чего они нужны», - отметил еще один комментатор.

Как отмтеил другой читатель отметил, в том случае если фото указывает на то, что американский президент принимает какой-то препарат или проходит какое-либо лечение, «то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит».

Другой комментатор заявил, что «становится страшно за страну», когда точно не знаешь его «умственное и физическое состояние» президента.