Посольство РФ в Пхеньяне сообщило об интересе России к импорту одежды и обуви из КНДР

Посольство РФ в Пхеньяне сообщило об интересе России в импорте одежды и обуви из КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском посольстве в Пхеньяне заявили, что Москва заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи, однако отметили, что сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в российской дипмиссии.

Как отметили в российском посольстве, у России «есть соответствующие возможности и потребности». Однако в диппредставительстве подчеркнули, что все такие проекты «должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров».

В сообщении уточняется, что речь идет не о начале сотрудничества с Северной Кореей, а о его полноценном восстановлении, поскольку в 80–90-е годы предприятия КНДР уже работали на российском сырье.