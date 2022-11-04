Немцы заявили о нехватке мужества у Зеленского на встречу с Путиным после оскорблений

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватает мужества, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после всех оскорблений в адрес России. Такого мнения придерживаются читатели немецкого журнала Spiegel, как следует из комментариев к публикации о том, что глава Незалежной отказывается присутствовать на саммите "Большой двадцатки" (G20), если там будет президент РФ.

"Кому-то не хватает мужества для встречи с Путиным, - написал один из комментаторов. - Оно и понятно. После стольких оскорблений в адрес Путина и россиян".

Многие немцы придерживаются мнение, что такое поведение Зеленского является явной ошибкой, так как переговоры могут положить конец украинскому конфликту.

"Конфликты заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров, - аргументировал другой житель Германии. - Так было всегда. Зеленский должен понять это".

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал отказ Владимира Зеленского участвовать в саммите G20, если там будет российский лидер Владимир Путин. Как заявил парламентарий, причина такого заявления очевидна – Зеленский боится личной встречи с Путиным.

Напомним, заявление президента Украины о том, что он не намерен вести переговоры с российским лидером, крайне не понравилось интернет-пользователям. В ответ на это жесткое антироссийское высказывание пользователи сети микроблогов Twitter резко раскритиковали Зеленского и посоветовали ему "поумнеть", чтобы больше не допускать подобных заявлений.