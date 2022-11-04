Южная Корея подняла истребители из-за активности 180 военных самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей Фото: REUTERS

Южная Корея заметила активность порядка 180 военных самолетов КНДР, на что отреагировала поднятием в воздух 80 своих истребителей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap в пятницу, 4 ноября 2022 года.

Журналисты уточнили, что в боевую готовность приведены истребители-неведимки. Других подробностей не сообщается.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил покончить с режимом северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае атаки КНДР против США или их союзников. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп.

Напомним, Военно-воздушные силы Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля" в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов государства, такая мера стала ответом на аналогичные действия Северной Кореи.