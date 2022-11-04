Зеленский нахамил журналисту в ответ на вопрос о запрещенных на Украине партиях Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил поискать место в Брюсселе для запрещенных на украинской территории партий.

«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там», - заявил украинский лидер в опубликованном в пятницу, 4 ноября, интервью испанской газете El Pais, отметив, что Европейский союз может позаботиться об этих партиях, если кто-то в Евросоюзе этого захочет.

Зеленский также заявил, что ему хотелось бы посмотреть, как европейские политики смогут сосуществовать с пророссийскими партиями, когда те «продемонстрируют им свои европейские ценности».

Напомним, в конце марта 2022 года Зеленский объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны Украина на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий страны, которые якобы связанны с Россией.