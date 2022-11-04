Два мертвых дельфина обнаружены у берегов Севастополя

Двое дельфинов найдены мертвыми у берегов Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два мертвых дельфина найдены у берегов Севастополя. Об этом сообщает городское управление МВД России на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу, 4 ноября 2022 года.

В ведомстве уточнили, что оперативная группа полицейских направлена к месту происшествия. Им предстоит выяснить, принадлежит ли погибшие млекопитающие дельфинарию Flipper.

Как писал "КП-Крым", в Севастополе владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море четырех дельфинов, которые 10 лет прожили в неволе и не приучены к жизни в естественной среде. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова уточнила, что четыре дельфина больше десяти лет прожили в неволе и на свободе они не выживут, поэтому необходимо приложить максимальные усилия по их спасению.

Позднее стало известно, что два млекопитающих прибились к берегу и были спасены. Их отправили в Коктебель.