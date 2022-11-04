Погранкомитет Белоруссии заявил о перехвате украинского ударного беспилотника

Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БЛА), который применяется для тренировок по сбросу взрывных устройств. Такое заявление в пятницу, 4 ноября, сделал Пограничный комитет республики.

Как уточнили в пограничном комитете Белоруссии, сам инцидент произошел в минувшую среду, 2 ноября, в одном километре от белорусско - украинской границы в Гомельском районе. «Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь», - сказано в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов говорит о том, что данный беспилотник был оборудован системой инфракрасного видения, который применяется для тренировок перемещения, а также сброса взрывных устройств. В погранслужбе заявили, что можно говорить и о том, что дрон был оборудован системой для ведения разведки, а также «съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь».