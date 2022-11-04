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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:44

В Ростехе заявили о репутационных рисках Чемезову в материалах на канале Караулова

Это стало снованием для обращения в правоохранительные органы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Андрей Караулов

Андрей Караулов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Канал журналиста Андрея Караулова опубликовал несколько материалов, которые несли репутационные риски главе Ростеха Сергею Чемезову, в связи с чем последовало обращение в следственные органы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госкорпорации.

"Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации "Ростех", а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Караулов рассказал, что в его доме проходят обыски из-за заявления Сергея Чемезова по статье "клевета". По его словам, все телефоны в его жилье и даже у тещи "не отвечают".

Позднее журналист сообщил, что он проходит по делу в статусе свидетеля. Карулов также добавил, что находится в больнице в ожидании операции на сердце.