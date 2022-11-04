Мобильная пусковая установка под гиперзвуковую ракету «Циркон» разработана в России

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России разработали и изготовили мобильную пусковую установку берегового ракетного комплекса (БРК) с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон».

«Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты», - приводит ТАСС заявление источника, близкого к Министерству обороны РФ.

Ранее были проведены испытания «Циркона», который велись с надводного носителя - фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В прошлом году начались испытания ракеты с подводного носителя, а именно - атомной подводной лодки «Северодвинск».

Напомним, ракеты «Оникс» и «Циркон» разработаны, а также производятся в реутовском Научно-производственном объединении машиностроения, куда входит «Тактическое ракетное вооружение» и участник Союза машиностроителей России.