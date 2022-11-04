Медведев заявил, что Россия победит в борьбе за свою землю и тысячелетнюю историю

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция России ведется, чтобы защитить своих людей, свою землю и тысячелетнюю историю. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 4 октября 2022 года.

"Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей".

Политик подчеркнул, что в этой борьбе Россия победит, так как "наше оружие – правда", а наше дело – правое.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же посте в честь Дня народного единства Дмитрий Медведев ответил на пять главных вопросов о специальной военной операции. По его словам, Россия сражается против тех, кто ее ненавидит, а также кто запрещает ее веру, ценности и язык, насаждая при этом "ненависть к истории нашего Отечества".

Напомним, президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса самой главной целью специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал основной проблемой Украины сращивание неонацистского и националистического движения. Российский лидер заявил, что украинскими ура-патриотами движет желание сохранить украденные у украинского народа миллиарды долларов.