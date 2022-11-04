Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправлены в Россию Фото: REUTERS

Тела двух из четырех погибших во время давки в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию, останки еще двух будут доставлены на родину авиатранспортом в ближайшие дни, сообщило посольство РФ в Республике Корея.

"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате событий в сеульском районе Итхэвон 29 октября 2022 года, при содействии Посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены в город Владивосток… Останки еще двух гражданок России будут доставлены на родину в ближайшие дни авиатранспортом", - уточняется в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее россиянка рассказала, почему и как началась кровавая давка в Сеуле на Хэллоуин.

Также ранее очевидец "губительной" давки в Сеуле рассказал, как произошла трагедия.

Напомним, инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Сообщалось, что несколько десятков человек во время давки перенесли остановку сердца. В общей сложности экстренные службы получили 81 звонок от граждан, сообщивших, что у них трудности с дыханием.