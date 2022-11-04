Bloomberg: визит Шольца в Китай показал провал новой “холодной войны” Запада против России

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Новая "холодная война" против России идет не так хорошо, как предполагали ряд западных политиков, пишет Bloomberg.

Об этом, как считает автор публикации Панкадж Мишра, говорит противоречивый визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.

"Поездка Шольца в Пекин, в то время как США решительно и всесторонне выступают против партнерства с КНР, демонстрирует раскол в отношениях Вашингтона не только с Берлином, но и со всем миром", - говорится в статье.

Как отмечает обозреватель, причина явного раскола в западном стане заключается в нежелании государств ставить под удар свои экономические интересы ради Соединенных Штатов.

Ранее Кириенко заявил о "неприкрытой войне" Запада против России. По словам политика, Запад пытается уничтожить Россию как самостоятельное государство.

Также ранее Кириенко заявил, что Запад ведет войну против России “очень широким фронтом”. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ назвал целью войны Запада против России попытку лишить страну права на будущее.