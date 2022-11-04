Матвиенко заявила, что Россия не считает себя врагом Запада, но не приемлет диктата

Валентина Матвиенко, фото: пресс-служба Софеда РФ

Россия не считает себя врагом Запада, но диктат не приемлет, РФ считает важным многополярное устройство мира, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Но диктат не приемлет. Мы не планируем становиться новым гегемоном. Эту тупиковый путь. Россия отстаивает право на свободное развитие – свое и всех стран мира", - отметила спикер на своей странице в "ВКонтакте".

Политик также напомнила слова российского лидера о том, что “как прежде уже не будет”.

Ранее Матвиенко заявила, что Запад развязал против России настоящую информационную войну. Спикер Совфеда обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних с РФ странах. Политик также указала на непрекращающиеся попытки Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией странах.