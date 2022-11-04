В правительстве Японии заявили о риске новых ядерных испытаний КНДР Фото: REUTERS

Японские власти считают возможными новые «провокационные действия» со стороны Северной Кореи. Такое заявление в пятницу, 4 ноября, сделал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуною, отметив, что, среди прочего, такие «провокации» касаются, в том числе, и проведения испытаний ядерных вооружений.

«Северная Корея может предпринять еще провокационные действия, в том числе ядерное испытание. Мы будем решительно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, продолжим сбор и анализ информации», - заявил генсек японского правительства.

По словам Мацуною, японская сторона намерена работать над совершенствованием своей системы предупреждения граждан о попадании снарядов в воздушное пространство страны, однако отметил, что на фоне последних ракетных испытаний данная система сработала, несмотря на отсутствие пролета ракет Северной Кореи над японской территорией.