Минтранс РФ предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября 2022

Крымский мост. Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Движение автомобилей по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября 2022 года, может быть затруднено. Об этом сообщает "КП-Краснодар" со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

В ведомстве уточнили, что в этот период возможны кратковременные остановки потока автомобильного транспорта. Это связано с проведением технологических работ.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал сроки восстановления разрушенной части Крымского моста. По его словам, данные работы планируется завершить в декабре 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. И хоть основная тема была: финансы, - первым делом президент спросил у Марата Хуснуллина, когда закончится ремонт Крымского моста.