Народная милиция ДНР сообщила, что Украина за сутки потеряла 50 военных, один "Град" и три танка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек военных, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщили сегодня, 4 ноября, в Народной милиции ДНР.

"Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены… самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (ДВЕ АХС "Краб", ДВЕ "М777"), РСЗО "Град", три танка (ДВА Т-64БВ и Т-72М1)... Потери в живой силе противника составили до 50 военных", - уточняется в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Также указывается, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 298 боеприпасов разных калибров по районам 11 населенных пунктов ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.