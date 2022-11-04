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НовостиПолитика4 ноября 2022 10:15

Народная милиция ДНР сообщила, что Украина за сутки потеряла 50 военных, один "Град" и три танка

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 298 боеприпасов по районам 11 населенных пунктов ДНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Народная милиция ДНР сообщила, что Украина за сутки потеряла 50 военных, один "Град" и три танка

Народная милиция ДНР сообщила, что Украина за сутки потеряла 50 военных, один "Град" и три танка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек военных, один РСЗО "Град", три танка и четыре БПЛА, сообщили сегодня, 4 ноября, в Народной милиции ДНР.

"Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены… самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), четыре гаубицы (ДВЕ АХС "Краб", ДВЕ "М777"), РСЗО "Град", три танка (ДВА Т-64БВ и Т-72М1)... Потери в живой силе противника составили до 50 военных", - уточняется в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Также указывается, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 298 боеприпасов разных калибров по районам 11 населенных пунктов ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.