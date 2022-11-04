Шольц отказался ехать в Китай вместе с Макроном Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от предложения вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном ехать в Китай. Об этом сообщает Reuters.

«Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение», - отмечается в статье.

Как сообщают авторы публикации, визит главы немецкого правительства в Пекин состоялся после того, как власти ФРГ разрешили китайской госкомпании купить долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на выдвинутые ранее возражения партнеров по коалиции, а также опасения Вашингтонга.

«Это проверка отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом», - заявил директор Центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэя, который считает, что если визит Шольца будет успешным, Макрон приедет через месяц.

По заявлению авторов материала, причиной визита немецкого канцлера в Китай стала экономическая ситуация в ФРГ с ее рекордной инфляцией, а также надвигающейся рецессией.

Напомним, сегодня, 4 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ в Пекине, отметив, что Шольц стал первым европейским лидером, прибывший в Китай с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии.