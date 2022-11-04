Модест Колеров сообщил об отставке с поста главреда агентства Regnum

Модест Колеров Фото: Кадр видео

Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров сообщил о своем отстранении с должности. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 4 ноября 2022 года.

"Ночью мне прислали решение, фото документа - решение учредителя о том, что он меня снял с должности", - уточнил Колеров.

По его словам, он намерен продолжить трудовую деятельность в государственном архиве. Еще одной сферой деятельности Колерова является история. Также журналист планирует создание новых информационных проектов.

Как ранее писал сайт KP.RU, 2 ноября Модест Колеров сообщил, что информационное агентство Regnum приостановило свое вещание. Объясняя причину такого решения, главред заявил, что собственник управляющей компании "без объяснения причин" принял решение об изменении состава руководства.