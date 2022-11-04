Глава Счетной палаты Украины написал заявление об отставке Фото: REUTERS

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об уходе со своей должности. Такое заявление пятницу, 4 ноября, сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке», - написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гончаренко, ранее главе Счетной палаты Украины предъявили обвинение в незаконном получении компенсации за жилье.

В конце октября этого года в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой предъявили обвинение одному из бывших народных депутатов, который занимал руководящую должность в Счетной палате. Как уточнялось обвинение было предъявлено из-за получения незаконных компенсаций за аренду жилья. Украинские средства массовой информации писали, что речь идет о Пацкане.