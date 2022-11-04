Лукашенко дал старт работе заводов по производству комбикормов и аминокислот в Белоруссии

Лукашенко дал старт работе заводов по производству комбикормов и аминокислот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Александр Лукашенко дал старт работе заводов по производству комбикормов и аминокислот в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которую посетил в пятницу, 4 ноября

Как передает БЕЛТА, новые производства, расположенные в Минской области, уже протестированы, подтвердив в ходе тестов свою эффективность в опытно-промышленном режиме, а также показав почти за год хороший результат, в том числе финансовый.

По данным самого предприятия, ри выходе на запланированные мощности выпуск комбикормов ежегодно составит около 738 тысяч тонн, премиксов - 132 тысяч тонн, а аминокислот - 85,6 тысяч тонн.

Лукашенко поинтересовался насколько академическая и прикладная наука были готовы к «такому космическому строительству», а также указал на развитие сырьевой базы корпорации. «Это локомотив - наше, родное. И в части наделения земельными ресурсами надо идти на условия лучшие», - отметил он.