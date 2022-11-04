Лукашенко рассказал, с какой целью “организовали” пандемию коронавируса

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти все сегодня поддерживают мнение, что пандемия коронавируса была организована искусственно, чтобы ослабить экономики стран мира и, прежде всего, Китая, заявил сегодня, 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией (коронавируса - прим. ред.) или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и, в первую очередь, Китай, опустить экономику, развалить страны. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает", - передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Также белорусский лидер добавил, что нынешняя инфляция в мире, в частности, в Белоруссии – это инфляция, созданная США, и отчасти - Евросоюзом.

Ранее Лукашенко сказал, что и дальше будет нагнетаться паника, а вакцины будут становиться “элементом большой политики”. Также он сказал, что на Западе разворачиваются настоящие вакцинные войны.