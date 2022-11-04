Власти Болгарии намерены разрешить поставки российской нефти

Болгария не собирается отказываться от поставок российской нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Болгарии планирует разрешить поставки российской сырой нефти, чтобы не допустить снижения производства предприятия "Лукойл Нефтохим", от которого сильно зависит экономическое состояние страны. Об этом сообщает портал Dir.bg.

Издание уточняется, что в противном случае налоговые поступления в национальный бюджет существенно уменьшатся, а в государстве начнется дефицит топлива и подскочит инфляция.

Как ранее писал сайт KP.RU, Болгария получила отсрочку по частичному эмбарго на поставки российской нефти до конца 2024 года. Об этом рассказал журналистам премьер-министр страны Кирилл Петков.

По его словам, отсрочка позволит Софии переориентировать свой нефтеперерабатывающий комплекс на импорт черного золота из других стран. Политик добавил, что доволен принятием антироссийских санкций, так как запрет на импорт российской нефти снизит нефтяные доходы России.