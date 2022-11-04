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НовостиПолитика4 ноября 2022 11:06

Российская авиация уничтожила цеха двух украинских военных заводов

Уничтожено четыре украинских склада боеприпасов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российская авиация уничтожила цеха двух украинских военных заводов

Российская авиация уничтожила цеха двух украинских военных заводов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 4 ноября, заявило, что Воздушно-космическими силами (ВКС) России уничтожили производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где уточняют, что на данных заводах «осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня».

Кроме того, в министерстве заявили, что российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки, а также сорваны попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Согласно данным военного ведомства, уничтожены более 110 украинских военных, а также три танка.