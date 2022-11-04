Российская авиация уничтожила цеха двух украинских военных заводов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 4 ноября, заявило, что Воздушно-космическими силами (ВКС) России уничтожили производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где уточняют, что на данных заводах «осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня».

Кроме того, в министерстве заявили, что российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов за сутки, а также сорваны попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Согласно данным военного ведомства, уничтожены более 110 украинских военных, а также три танка.