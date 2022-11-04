Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Владимир Путин, фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве сегодня, 4 ноября.

В мероприятии участвовали также представители молодежных и волонтерских организаций.

Напомним, на текущей неделе завершились работы по реставрацию памятника, начавшиеся в 2021 году. Президент осмотрел обновленный монумент и рассказал о своих впечатлениях участникам церемонии.

Также ранее президент РФ Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в ЦКБ, возложил цветы к гробу перед поездкой в Калининград. Информацию об этом распространил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме этого, ранее Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Парке покорителей космоса.