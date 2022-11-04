Регулятор Германии предупредил о риске опустения газовых хранилищ страны из-за морозов

Немецкие хранилища газа могут быстро опустеть в случае сильных морозов Фото: REUTERS

Газовые хранилища Германии, заполненные сейчас на 99%, могут быстро опустеть в случае сильных морозов. Об этом предупредил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью журналу Der Spiegel.

"Из данных прошлых лет мы знаем, что когда становится действительно морозно, то хранилища пустеют быстро", - напомнил Мюллер.

По его словам, для существенного роста потребления голубого топлива будет достаточно нескольких "по-настоящему холодных" дней.

Напомним, немецкая компания Uniper, которая ранее была крупнейшим корпоративным покупателем газа "Газпрома", объявила о полном прекращении поставок голубого топлива из России.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство ФРГ готовится к принятию внутреннего потолка цен на газ, который будет обеспечен за счет субсидий из федерального бюджета на сумму 91 млрд евро. Согласно проекту, максимальная стоимость голубого топливо для домохозяйств составит 1,32 евро за кубометр, а для промышленности – 770 евро за тысячу кубометров.