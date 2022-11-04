Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 ноября, заявил о том, что Минск и Москва создадут совместную группировку спутников в космосе, в том числе и в военных целях.

«Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров», - приводит БЕЛТА слова белорусского лидера, которые заявил, что в этой сфере делаются «колоссальные шаги».

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что Белоруссия создаст совместную с Россией группировку войск. Как писал сайт KP.RU, уточнялось, что Лукашенко договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге после неформального саммита стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ).