Путин назвал число мобилизованных в России граждан Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент в России мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Как уточнил российский президент, большинство из мобилизованных в рамках проведения специальной военной операции на Украине на данный момент проходят подготовку.

«300 тысяч мобилизованных. У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается. Из них 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой», - заявил российский президент в пятницу, 4 ноября, в ходе своего общения с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России подписал указ о проведении частичной мобилизации. В тот же день Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под этот вид мобилизации. В списке отметили сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.