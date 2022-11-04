Бывший дипломат США Ранделл назвал вступление Украины в НАТО “самой красной линией” для России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в публикации для издания Newsweek экс-глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

"Несложно понять, почему Украина - самая красная линия для России", - отметил автор.

В том числе, он обратил внимание на историческое значение Крыма, который, окажись он частью НАТО, вызвал бы такую же реакцию России, как и Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами у Вашингтона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.