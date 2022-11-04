Семьям мобилизованных дополнительно выплатят по 50 тысяч рублей в Орловской области

Семьям мобилизованных в Орловской области дополнительно выплатят по 50 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Семьям военнослужащих, призванных по частичной мобилизации в российскую армию, дополнительно выплатят по 50 тысяч рублей в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в пятницу, 4 октября 2022 года.

По его словам, выплаты осуществят за счет сокращения премий сотрудникам муниципальных администраций.

"Мы изъяли денежные средства из расходов администраций, которые были запланированы до начала спецоперации на премии сотрудникам", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, который предполагает не брать в расчет доходы мобилизованных россиян при оценке нуждаемости их семей для получения выплат по социальной поддержке населения.