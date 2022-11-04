Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения ног при обстреле его машины на марше протеста

Имран Хан Фото: REUTERS

Машина бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана обстреляна при проведении марша протеста его партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" в пятницу, 4 ноября 2022 года. Об этом сообщает телеканал Geo.

Политика госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу Джинна. По данным медучреждения, Хан получил ранения ног. Пуля задела правую ногу и попала в кость левой.

Медики уточнили, что в общей сложности на ногах политика зафиксировано 16 следов травм. Их характер не уточняется.

Подозреваемый в покушении на политика задержан. Он признался, что планировал убить Имрана Хана и утверждает, что осуществлял свой преступный план в одиночку.

Напомним, в начале апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия Имрану Хану. "За" проголосовали 174 депутата, что составляет большинство членов нижней палаты парламента, в связи с чем политика отстранили от должности.

Хан заявил, что за его смещением с должности стоят спецслужбы Соединенных Штатов. По его словам, за голосование против него американские спецслужбы платили один миллион долларов.