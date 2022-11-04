Путин одобрил пророссийскую позицию жителей Донбасса

Владимир Путин

Жители Донбасса с пророссийской позицией должны понимать, что их позиция является выверенной, правильной и основанной на исторической традиции, несмотря на то, что они выросли в условиях бандеровской пропаганды, заявил президент России Владимир Путин волонтерам в ходе церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

"... Что там происходило, свидетельствует о том, что люди и так понимают, но тем не менее, чтобы и молодые люди, которые выросли в условиях этой пропаганды сумасшедшей бандеровской, чтобы они понимали, что то, что они делают, что та позиция, которую они занимают, является абсолютной верной и правильной, и основанной на исторической традиции своих предков", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.